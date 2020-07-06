В Тернопольском облсовете в партию "За будущее" вступило 11 депутатов

В объединение вошли представители различных политсил, в частности, УКРОП, "Народный контроль" и "Самопомощь"

В объединение вошли представители различных политсил, в частности, УКРОП, "Народный контроль" и "Самопомощь"

Фото: MEDIATOP

В Тернопольском областном совете – новая политическая сила. Депутаты разных фракций объединились в группу партии «За будущее».

Об этом на сессии заявил председатель областной ячейки Владимир Болещук, пишет RegioNews со ссылкой на MEDIATOP.

Мы хотим объединить хозяйственников, людей дела для того, чтобы показать своим примером как нужно работать и как поднимать экономические, социальные и политические показатели на Тернопольщине и в стране в целом, – прокомментировал депутат облсовета, заместитель председателя Тернопольского отделения политической партии "За будущее" Андрей Цыбульский.

Осенью политсила "За будущее" будет участвовать в местных выборах.

Напомним, 21 мая стало известно, что в Украине создали новую политическую партию – "За будущее". Новую партию возглавил народный депутат Игорь Палица.

3 июля стало известно, что Житомирский областной филиал партии "за будущее" возглавил Виктор Развадовский.