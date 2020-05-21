В Україні створили нову політичну партію – "За майбутнє"

Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця

Фото: facebook.com/ForFutureUA

Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця

Про це йдеться на сторінці партії у соцмережі Facebook, пише RegioNews.

Ігор Палиця охарактеризував склад партії наступним чином:

За майбутнє" об’єднала людей з історіями власного успіху в господарюванні та управлінні. Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців," - заявив нардеп.

Партія "За майбутнє" ставить за мету об’єднання України і українців, наголосили учасники з’їзду.

"Ми переконані, що не можна ділити людей на "лівих" і "правих", треба консолідувати суспільство. Партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів. У нашій групі – депутати як із різних політичних сил, так і безпартійні. Ми маємо багато законопроєктів, які стосуються подолання глибокої кризи в економіці й промисловості, але ні попередній, ні нинішній уряд не дослухаються до думок професіоналів", – прокоментував співголова депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Тарас Батенко.

Серед відомих імен у партії - Олександр Герега, Віктор Балога, Лариса Білозір, Ярослав Дубневич та інші депутати групи "За майбутнє" у Верховній Раді, які увійшли в нову партію.

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