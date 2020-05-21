09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
08:32  21 травня
ООС: на Донбасі за добу поранили двох українських військових
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 травня 2020, 10:51 10

В Україні створили нову політичну партію – "За майбутнє"

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 10:51 10
Читайте также на русском языке
Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця
Фото: facebook.com/ForFutureUA
Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця

Відбувся установчий з’їзд нової політичної сили, де були оприлюднені основні передвиборні гасла партії

Про це йдеться на сторінці партії у соцмережі Facebook, пише RegioNews.

Ігор Палиця охарактеризував склад партії наступним чином:

За майбутнє" об’єднала людей з історіями власного успіху в господарюванні та управлінні. Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців," - заявив нардеп.

Партія "За майбутнє" ставить за мету об’єднання України і українців, наголосили учасники з’їзду.

Політики, яким довіряють українці, об’єдналися у партію "За майбутнє" В Україні утворилася нова політична партія – "За...

Опубліковано Депутатська група "За майбутнє" Середа, 20 травня 2020 р.

"Ми переконані, що не можна ділити людей на "лівих" і "правих", треба консолідувати суспільство. Партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів. У нашій групі – депутати як із різних політичних сил, так і безпартійні. Ми маємо багато законопроєктів, які стосуються подолання глибокої кризи в економіці й промисловості, але ні попередній, ні нинішній уряд не дослухаються до думок професіоналів", – прокоментував співголова депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Тарас Батенко.

Серед відомих імен у партії - Олександр Герега, Віктор Балога, Лариса Білозір, Ярослав Дубневич та інші депутати групи "За майбутнє" у Верховній Раді, які увійшли в нову партію.

Читайте також: На Вінниччині створять Штаб порятунку від політиків

У черкаському осередку "Євросолідарності" скасували результати внутрішньопартійних виборів


вибори партія депутат Ігор Палиця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ляшко може піти на вибори мера Києва від "Слуги народу" — ЗМІ
21 травня 2020, 10:42
Нардеп Юрій Бублик йтиме на вибори голови Полтавської ОТГ
21 травня 2020, 10:30
На Вінниччині створять Штаб порятунку від політиків
20 травня 2020, 18:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Всі досьє »