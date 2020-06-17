У Тернополі посилюють карантин

У місті збільшується кількість хворих коронавірусом

У місті збільшується кількість хворих коронавірусом

Фото: Слово і Діло

У Тернополі знову ввели жорсткіші карантинні обмеження, а також змінили режим роботи медзакладів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Тернопіль1.

Зокрема, Тернопільська лікарня швидкої допомоги стане госпіталем для хворих на COVID-19. У всіх інших лікувальних установах міста обмежать планову госпіталізацію, крім випадків загрози життю та здоров’ю мешканців.

Громадський транспорт дезінфікуватимуть двічі на день. Всі пасажири мають бути виключно в масках, а їх кількість не має перевищувати кількість місць для сидіння.

У торгових та розважальних центрах усі відвідувачі мають бути у масках, біля кас має бути розмітка дистанції між людьми, а власники ТРЦ повинні забезпечити окремий вхід та вихід із будівлі. Також заборонені масові тривалі заходи чи святкування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжить адаптивний карантин до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих коронавірусом.