В закладах культури на Луганщині вирішили посилити карантин

Дозволять перебування у закладах не більше одніє особи на 5 кв.м.

Дозволять перебування у закладах не більше одніє особи на 5 кв.м.

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На засіданні Луганської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС прийнято рішення про посилення карантинних заходів в закладах культури області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації, передає RegioNews.

Як повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов, за весь час досліджень захворювання на COVID-19 лабораторно підтверджене у 66 осіб, з них у 6 – за минулу добу.

На самоізоляції зараз, крім захворілих, перебувають 106 контактних та 416 осіб, якім встановлено мобільний застосунок "Дій вдома". На обсервації – 8.

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації Аліна Адамчук виступила з пропозицією посилення карантинних заходів в закладах культури області.

Тож, за результатами обговорення комісія вирішила дозволити діяльність закладів культури за умови здійснення закладом культури контролю за перебуванням не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Крім того, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області та Головному управлінню Національної поліції в Луганській області запропоновано посилити нагляд за дотриманням санітарного законодавства стосовно організації протиепідемічних заходів у перукарнях та салонах краси, дошкільних закладах та закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, і тих, що надають послуги з розміщення, та під час роботи ринків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжить адаптивний карантин до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих коронавірусом.