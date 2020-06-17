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17 червня 2020, 14:49 53

Кабмін продовжить карантин до 31 липня - Шмигаль

17 червня 2020, 14:49 53
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Прем'єр закликав українців виконувати карантинні обмеження у зв'язку із збільшенням хворих COVID-19
Прем'єр закликав українців виконувати карантинні обмеження у зв'язку із збільшенням хворих COVID-19
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України продовжить адаптивний карантин до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих коронавірусом.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Враховуючи зростання хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня поточного року", - заявив він.

За його словами, за останній тиждень зафіксували 4853 хворих, що є найбільшим показником за час пандемії.

Також планується переглянути підхід до карантину, щоб можна було підсилювати обмежувальні заходи в окремих регіонах у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, однак поки немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі ", - додав Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр закликав міських голів випустити на лінії максимальну кількість громадського транспорту, щоб розтягнути у часі "годину пік", коли люди заповнюють громадський транспорт.

Раніше повідомлялося, що ослаблення обмежень призвело до збільшення кількості нових хворих коронавірусом. В Україні за добу захворіло і померло рекордна кількість людей.

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