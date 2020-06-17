Кабмін продовжить карантин до 31 липня - Шмигаль
Кабінет міністрів України продовжить адаптивний карантин до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих коронавірусом.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Враховуючи зростання хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня поточного року", - заявив він.
За його словами, за останній тиждень зафіксували 4853 хворих, що є найбільшим показником за час пандемії.
Також планується переглянути підхід до карантину, щоб можна було підсилювати обмежувальні заходи в окремих регіонах у разі погіршення епідеміологічної ситуації.
Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, однак поки немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі ", - додав Шмигаль.
Крім того, прем'єр-міністр закликав міських голів випустити на лінії максимальну кількість громадського транспорту, щоб розтягнути у часі "годину пік", коли люди заповнюють громадський транспорт.
Раніше повідомлялося, що ослаблення обмежень призвело до збільшення кількості нових хворих коронавірусом. В Україні за добу захворіло і померло рекордна кількість людей.
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