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17 июня 2020, 19:01 5

В Тернополе усиливают карантин

17 июня 2020, 19:01 5
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В городе увеличивается количество больных коронавирусом
В городе увеличивается количество больных коронавирусом
Фото: Слово и Дело
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В Тернополе снова ввели жесткие карантинные ограничения, а также изменили режим работы медучреждений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Тернополь1.

В частности, Тернопольская больница скорой помощи станет госпиталем для больных COVID-19. Во всех других лечебных учреждениях города ограничат плановую госпитализацию, кроме случаев угрозы жизни и здоровью жителей.

Общественный транспорт будут дезинфицировать дважды в день. Все пассажиры должны быть исключительно в масках, а их количество не должно превышать количество мест для сидения.

В торговых и развлекательных центрах все посетители должны быть в масках, возле касс должна быть разметка дистанции между людьми, а владельцы ТРЦ должны обеспечить отдельный вход и выход из здания. Также запрещены массовые длительные мероприятия или празднования.

Напомним, Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.

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