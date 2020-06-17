В Тернополе усиливают карантин
В Тернополе снова ввели жесткие карантинные ограничения, а также изменили режим работы медучреждений.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Тернополь1.
В частности, Тернопольская больница скорой помощи станет госпиталем для больных COVID-19. Во всех других лечебных учреждениях города ограничат плановую госпитализацию, кроме случаев угрозы жизни и здоровью жителей.
Общественный транспорт будут дезинфицировать дважды в день. Все пассажиры должны быть исключительно в масках, а их количество не должно превышать количество мест для сидения.
В торговых и развлекательных центрах все посетители должны быть в масках, возле касс должна быть разметка дистанции между людьми, а владельцы ТРЦ должны обеспечить отдельный вход и выход из здания. Также запрещены массовые длительные мероприятия или празднования.
Напомним, Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.