У Тернополі відмовилися відкривати ринки

Продовольчі ринки у місті до закінчення карантину працювати не будуть

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Продовольчі ринки у місті до закінчення карантину працювати не будуть

Через зростання захворюваності на COVID-19 керівники тернопільських ринків відмовилися їх відкривати до 11 травня.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян.

Тому прийняли рішення до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати.

КЕРІВНИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ РИНКІВ ВІДМОВИЛИСЯ ЇХ ВІДКРИВАТИ Сьогодні на засіданні Тернопільського штабу для боротьби з... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 29 квітня 2020 р.

Додамо, що Кабінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.

Ринки запрацюють із великою кількістю умов та обмежень. На ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м. А всі контактні поверхні слід дезинфікувати кожні 3 години.

27 квітня мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати.

Масовий мітинг за відкриття ринків пройшов у Миколаєві. Ринки можуть відкрити, але тільки якщо там будуть дотримані всі протиепідемічні заходи.