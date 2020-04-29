Масовий мітинг за відкриття ринків: мер Миколаєва пообіцяв подумати

Ринки можуть відкрити, але тільки якщо там будуть дотримані всі протиепідемічні заходи

Фото: Інше ТВ

Ринки можуть відкрити, але тільки якщо там будуть дотримані всі протиепідемічні заходи

У Миколаєві біля будівлі мерії відбувся масовий мітинг за відновлення роботи місцевих ринків. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інше ТВ.

На Соборній площі зібралося більше 400 городян. Крім відкриття ринків мітингувальники висловили побажання - послабити карантинні обмеження для перукарень і салонів, повернути роботу громадського транспорту в звичайний графік.

Через деякий час до людей вийшов Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, який сказав, що влада вже провела зустріч з представниками Держспоживслужба, де обговорили черговість відкриття ринків.

"Найближчим часом ми ухвалимо рішення комісії ТБНС. Насправді, ринок "Колос" працює вже 2 тижні з продажу насіння і садивного матеріалу. Ми обговорили відкриття ринків найближчим часом, але як тільки вони будуть готові. "Це означає, що на вході поставлять людей з термометрами, будуть допускати тільки в масках, продавці будуть в масках, окулярах і рукавичках, а товар буде накритий плівкою", – сказав мер.

Після цього він пообіцяв під час завтрашнього селекторної наради з президентом донести побажання відкрити промислові ринки.

Варто зазначити, що раніше біля Миколаївського залізничного вокзалу стартував автопробіг підприємців за те, щоб в місті відкрилися ринки і підприємці малого та середнього бізнесу могли працювати під час карантину. Біля вокзалу зібралося близько сотні підприємців, які колоною проїхали по місту в напрямку Соборної площі і приєдналися до мітингуючих