В Тернополе отказались открывать рынки
Из-за увеличения количества больных COVID-19 руководители тернопольских рынков отказались их открывать до 11 мая.
Об этом на странице в Facebook сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает RegioNews.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, руководители рынков не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернополян.
Поэтому приняли решение до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.
КЕРІВНИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ РИНКІВ ВІДМОВИЛИСЯ ЇХ ВІДКРИВАТИ Сьогодні на засіданні Тернопільського штабу для боротьби з...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 29 квітня 2020 р.
Добавим, что Кабинет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.
Рынки заработают с большим количеством условий и ограничений. На рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м. А все контактные поверхности необходимо дезинфицировать каждые 3 часа.
27 апреля мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать.
Массовый митинг за открытие рынков прошел в Николаеве. Рынки могут открыть, но только если там будут соблюдены все противоэпидемические мероприятия.
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