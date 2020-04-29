В Тернополе отказались открывать рынки

Продовольственные рынки в городе до окончания карантина работать не будут

Фото: Украинские новости

Продовольственные рынки в городе до окончания карантина работать не будут

Из-за увеличения количества больных COVID-19 руководители тернопольских рынков отказались их открывать до 11 мая.

Об этом на странице в Facebook сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает RegioNews.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, руководители рынков не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернополян.

Поэтому приняли решение до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.

КЕРІВНИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ РИНКІВ ВІДМОВИЛИСЯ ЇХ ВІДКРИВАТИ Сьогодні на засіданні Тернопільського штабу для боротьби з... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 29 квітня 2020 р.

Добавим, что Кабинет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.

Рынки заработают с большим количеством условий и ограничений. На рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м. А все контактные поверхности необходимо дезинфицировать каждые 3 часа.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать.

Массовый митинг за открытие рынков прошел в Николаеве. Рынки могут открыть, но только если там будут соблюдены все противоэпидемические мероприятия.