Мер Львова просить відкрити ринки

Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати

Фото: сторінка Андрія Садового у Facebook

Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати

Карантин на усіх наклав певні обмеження. Люди є заручниками цієї ситуації і мають навчитися жити в нових умовах. Але також повинна бути можливість впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду.

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на сторінку мера Львова Андрія Садового у Facebook.

"Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу обмаль. З іншого боку - покупець, який купує дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору", - йдеться в повідомленні.

Є також позиція епідеміологів, які кажуть, що на відкритому повітрі вірус поширюється значно слабше, зауважує голова.

Та все це розуміння не має жодного значення, поки робота ринків заборонена на державному рівні. Таке рішення ухвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій.

"Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні. Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - наголошує Садовий.

Нагадаємо, у Львові створили перелік місцевих виробників, що мають доставку. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину.

Через карантин туристична галузь Львівщини опинилася у скруті. Львівщина є найбільшим туристично-відпочинковим та курортним регіоном Західної України.

Через коронавірус львівська міськрада скоротить штат на 181 людину. У Львові через вимушений карантину та дефіцит бюджету планують оптимізувати кількість міських чиновників.