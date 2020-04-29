На Херсонщині друга смерть від COVID-19: хворобу ускладнив інсульт
На Херсонщині зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, передає RegioNews.
Повідомляється, що померлий знаходився у лікарні близько тижня, у нього був інсульт, а під час обстеження у нього виявили також COVID-19. Чоловік був у важкому стані та перебував у комі.
"Нажаль, на сьогодні ми вже маємо два летальні випадки. Помер 57-річний чоловік з Олешківського району, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус", - зазначив Чабан.
Всі контактні особи обстежені, проведено ПЛР-тестування.
Онлайн-брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції від 29.04.2020 . Спікери: Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови ОДА Вадим Чабан; Директор Департаменту здоров’я Віктор Короленко.Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 29 квітня 2020 р.
Наразі в області 111 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. 37 жителів Херсонщини вже успішно подолали коронавірусну інфекцію. Зафіксовано 2 летальні випадки. Нагадаємо, що перший летальний випадок в області стався на початку квітня також в Олешківському районі, де померла медсестра.
Нагадаємо, що у Каховці за добу виявили 22 хворих на коронавірус, тому місто закрили на карантин.
За останньою інформацією, у місті співробітники ДСНС проводять обробку автошляхів та місць скупчення людей дезінфікуючими засобами. Крім того, дезінфікують у будинках, в яких проживають інфіковані COVID-19.
- 18:45 29 квітня Тести на коронавірус у Києві не встигають перевіряти
- 18:43 29 квітня У Черкасах спалах COVID-19 у міськлікарні
- 18:17 29 квітня Торгівля під час карантину: як ринки на півдні України готуються до відкриття
- 18:04 29 квітня Побиття поліцейським журналіста вже перевіряє ДБР
- 17:36 29 квітня У Бориспіль прибули літаки з евакуйованими: що відомо
- 17:34 29 квітня Підпільний цех з розливу антисептика накрили на Київщині: фото
- 16:10 29 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні