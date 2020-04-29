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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
29 квітня 2020, 16:39 10

На Херсонщині друга смерть від COVID-19: хворобу ускладнив інсульт

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29 квітня 2020, 16:39 10
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Помер 57-річний житель Олешківського району
Фото: скрін з відео
Помер 57-річний житель Олешківського району

На Херсонщині зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, передає RegioNews.

Повідомляється, що померлий знаходився у лікарні близько тижня, у нього був інсульт, а під час обстеження у нього виявили також COVID-19. Чоловік був у важкому стані та перебував у комі.

"Нажаль, на сьогодні ми вже маємо два летальні випадки. Помер 57-річний чоловік з Олешківського району, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус", - зазначив Чабан.

Всі контактні особи обстежені, проведено ПЛР-тестування.

Онлайн-брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції від 29.04.2020 . Спікери: Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови ОДА Вадим Чабан; Директор Департаменту здоров’я Віктор Короленко.

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 29 квітня 2020 р.

Наразі в області 111 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. 37 жителів Херсонщини вже успішно подолали коронавірусну інфекцію. Зафіксовано 2 летальні випадки. Нагадаємо, що перший летальний випадок в області стався на початку квітня також в Олешківському районі, де померла медсестра.

Нагадаємо, що у Каховці за добу виявили 22 хворих на коронавірус, тому місто закрили на карантин.

За останньою інформацією, у місті співробітники ДСНС проводять обробку автошляхів та місць скупчення людей дезінфікуючими засобами. Крім того, дезінфікують у будинках, в яких проживають інфіковані COVID-19.


коронавірус карантин Херсонська ОДА
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