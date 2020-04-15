У Тернопільській області від коронавірусу одужали 15 людей

В області зафіксовано 287 випадків COVID-19, з них п'ять - летальні

Фото з відкритих джерел

В області зафіксовано 287 випадків COVID-19, з них п'ять - летальні

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужало 15 людей.

Монастириський район – 12.

Кременецький район – 2.

Тернопільський район – 1.

Станом на 10:00 15 квітня на Тернопільщині 287 випадків COVID-19.

154 – жителі Монастириського району (2 – летальних).

29 – жителі Заліщицького району (2– летальних).

23 – жителі Бучацького району.

21 – жителі Чортківського району.

14 – жителі Козівського району (1 – летальний).

13 – жителі Кременецького району.

13 – жителі міста Тернополя.

5 – жителі Підгаєцького району.

4 – жителі Шумського району.

3 – жителі Теребовлянського району.

3 – жителі Тернопільського району.

1 – житель Бережанського району.

1 – житель Зборівського району.

1 – житель Борщівського району.

1 – жительЗбаразького району.

1 – житель Гусятинського району.

+7 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 15 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 287 ХВОРИХ Згідно з... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 14 квітня 2020 р.

В Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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