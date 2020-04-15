У Тернопільській області від коронавірусу одужали 15 людей
В області зафіксовано 287 випадків COVID-19, з них п'ять - летальні
В області зафіксовано 287 випадків COVID-19, з них п'ять - летальні
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужало 15 людей.
- Монастириський район – 12.
- Кременецький район – 2.
- Тернопільський район – 1.
Станом на 10:00 15 квітня на Тернопільщині 287 випадків COVID-19.
- 154 – жителі Монастириського району (2 – летальних).
- 29 – жителі Заліщицького району (2– летальних).
- 23 – жителі Бучацького району.
- 21 – жителі Чортківського району.
- 14 – жителі Козівського району (1 – летальний).
- 13 – жителі Кременецького району.
- 13 – жителі міста Тернополя.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 4 – жителі Шумського району.
- 3 – жителі Теребовлянського району.
- 3 – жителі Тернопільського району.
- 1 – житель Бережанського району.
- 1 – житель Зборівського району.
- 1 – житель Борщівського району.
- 1 – жительЗбаразького району.
- 1 – житель Гусятинського району.
+7 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 15 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 287 ХВОРИХ Згідно з...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 14 квітня 2020 р.
В Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
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