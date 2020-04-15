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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
15 апреля 2020, 11:50 11

В Тернопольской области от коронавируса выздоровели 15 человек

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15 апреля 2020, 11:50 11
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В области зафиксировано 287 случаев COVID-19, из них пять - летальные
Фото из открытых источников
В области зафиксировано 287 случаев COVID-19, из них пять - летальные

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Согласно данным областного лабораторного центра в области с подтвержденным COVID-19 выздоровели 15 человек.

  • Монастырисский район – 12.
  • Кременецкий район – 2.
  • Тернопольский район – 1.

По состоянию на 10:00 15 апреля в Тернопольской области 287 случаев COVID-19.

  • 154 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
  • 29 – жители Залещицкого района (2– летальных).
  • 23 – жители Бучацкого района.
  • 21 – жители Чертковского района.
  • 14 – жители Козовского района (1 – летальный).
  • 13 – жители Кременецкого района.
  • 13 – жители города Тернополя.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 4 – жители Шумского района.
  • 3 – жители Теребовлянского района.
  • 3 – жители Тернопольского района.
  • 1 – житель Бережанского района.
  • 1 – житель Зборовского района.
  • 1 – житель Борщевского района.
  • 1 – жительЗбаразького района.
  • 1 – житель Гусятинского района.

+7 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 10:00 15 АПРЕЛЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 287 БОЛЬНЫХ Згідно с...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Вторник, 14 апреля 2020 года.

В Украине 3764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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