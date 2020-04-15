В Тернопольской области от коронавируса выздоровели 15 человек
В области зафиксировано 287 случаев COVID-19, из них пять - летальные
В области зафиксировано 287 случаев COVID-19, из них пять - летальные
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
Согласно данным областного лабораторного центра в области с подтвержденным COVID-19 выздоровели 15 человек.
- Монастырисский район – 12.
- Кременецкий район – 2.
- Тернопольский район – 1.
По состоянию на 10:00 15 апреля в Тернопольской области 287 случаев COVID-19.
- 154 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
- 29 – жители Залещицкого района (2– летальных).
- 23 – жители Бучацкого района.
- 21 – жители Чертковского района.
- 14 – жители Козовского района (1 – летальный).
- 13 – жители Кременецкого района.
- 13 – жители города Тернополя.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 4 – жители Шумского района.
- 3 – жители Теребовлянского района.
- 3 – жители Тернопольского района.
- 1 – житель Бережанского района.
- 1 – житель Зборовского района.
- 1 – житель Борщевского района.
- 1 – жительЗбаразького района.
- 1 – житель Гусятинского района.
+7 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 10:00 15 АПРЕЛЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 287 БОЛЬНЫХ Згідно с...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Вторник, 14 апреля 2020 года.
В Украине 3764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
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