Львівщина: виявлено 152 випадки інфікування коронавірусом, шість смертей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Станом на 8 годину 15 квітня у Львівській області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 — летальні, повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 926 осіб, госпіталізовані — 259, на амбулаторному лікуванні — 667 осіб, виписані — 170 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації семеро осіб, на апаратні ШВЛ — троє.
За вчорашню добу лабораторні центри Львова провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 — позитивні.
Нагадаємо, 13 квітня у Львові зафіксовано 124 випадки інфікування COVID-19, з них 5 - летальні
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.
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