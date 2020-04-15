09:28  15 квітня
Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
09:59  15 квітня
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
13:49  14 квітня
Буковель планує відновити роботу з 25 квітня
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
15 квітня 2020, 11:26 2

Львівщина: виявлено 152 випадки інфікування коронавірусом, шість смертей

Читайте также
на русском языке
15 квітня 2020, 11:26 2
Читайте также на русском языке
В області шестеро пацієнтів одужали
Фото ілюстративне
В області шестеро пацієнтів одужали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Станом на 8 годину 15 квітня у Львівській області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 — летальні, повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 926 осіб, госпіталізовані — 259, на амбулаторному лікуванні — 667 осіб, виписані — 170 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації семеро осіб, на апаратні ШВЛ — троє.

За вчорашню добу лабораторні центри Львова провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 — позитивні.

Нагадаємо, 13 квітня у Львові зафіксовано 124 випадки інфікування COVID-19, з них 5 - летальні

Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Львів Львівщина смерть
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На коронавірус захворів 53-річний одеський лікар
15 квітня 2020, 10:37
Прикарпаття: 356 інфікованих, від COVID-19 помер сільський голова
15 квітня 2020, 10:36
На Полтавщині від коронавірусу помер чоловік
15 квітня 2020, 10:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 квітня 2020, 10:42
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Кабмін змінив карантинні обмеження
08 квітня 2020, 21:38
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Останні Популярні
Валерій Пекар
Олександр Пермяков
Геннадій Москаль
Всі блоги »
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »