На коронавірус захворів 53-річний одеський лікар

В Одеській області на коронавірус захворів 53-річний лікар, який чітко вказав всіх контактуючих осіб

Фото: unsplash

В Одеській області на коронавірус захворів 53-річний лікар, який чітко вказав всіх контактуючих осіб

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає Regionews.

Він повідомив, що в області на COVID-19 вже захворіло 70 людей. За вчорашню добу виявлено хворобу у лікаря. Епідеміологам пацієнт назвав чітку кількість контактних осіб для їхньої ізоляції.

"Медик, відчувши себе зле, діяв як справжній професіонал: лікувався амбулаторно, а потім за власною ініціативою зробив КТ легень, де було виявлено пневмонію. Після цього госпіталізувався в окрему палату й після надходження позитивних аналізів на коронавірус — був переведений до інфекційного відділення для подальшої ізоляції й лікування", - написав Куций.

Загалом в Укріїні кількість хворих на коронавірус зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)