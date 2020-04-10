У Тернополі кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру Володимира Панічева на Тернопільщині 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 5 з них – летальні.
- 131 – жителі Монастириського району (2 – летальних).
- 19 – жителі Заліщицького району (2– летальних).
- 13 – жителі Козівського району (1 – летальний).
- 10 – жителі міста Тернополя.
- 8 – жителі Кременецького району.
- 4 – жителі Бучацького району.
- 4 – жителі Підгаєцького району.
- 3 – жителі Теребовлянського району.
- 2 – жителі Тернопільського району.
- 1 – житель Бережанського району.
- 1– житель Зборівського району.
77 % людей, які захворіли на COVID-19 на Тернопільщині - це люди віком 30-65 років.
У Тернополі на коронавірус захворіло 10 людей. Під наглядом 233 контактні особи та 563 людини, які прибули з-за кордону.
В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
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