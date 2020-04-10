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Ірина Федоляк
Журналіст
10 квітня 2020, 16:48

У Тернополі кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти

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10 квітня 2020, 16:48
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В області підтверджено 196 випадків інфікування коронавірусом
Фото ілюстративне
В області підтверджено 196 випадків інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру Володимира Панічева на Тернопільщині 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 5 з них – летальні.

  • 131 – жителі Монастириського району (2 – летальних).
  • 19 – жителі Заліщицького району (2– летальних).
  • 13 – жителі Козівського району (1 – летальний).
  • 10 – жителі міста Тернополя.
  • 8 – жителі Кременецького району.
  • 4 – жителі Бучацького району.
  • 4 – жителі Підгаєцького району.
  • 3 – жителі Теребовлянського району.
  • 2 – жителі Тернопільського району.
  • 1 – житель Бережанського району.
  • 1– житель Зборівського району.

77 % людей, які захворіли на COVID-19 на Тернопільщині - це люди віком 30-65 років.

У Тернополі на коронавірус захворіло 10 людей. Під наглядом 233 контактні особи та 563 людини, які прибули з-за кордону.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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