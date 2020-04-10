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Ирина Федоляк
Журналист
10 апреля 2020, 16:48

В Тернополе количество смертей от COVID-19 выросло до пяти

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10 апреля 2020, 16:48
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В области подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом
Фото иллюстративное
В области подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

По информации заместителя директора Тернопольского областного лабораторного центра Владимира Паничева в Тернопольской области 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 из них – летальные.

  • 131 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
  • 19 – жители Залещицкого района (2– летальных).
  • 13 – жители Козовского района (1 – летальный).
  • 10 – жители города Тернополя.
  • 8 – жители Кременецкого района.
  • 4 – жители Бучацкого района.
  • 4 – жители Подгаецкого района.
  • 3 – жители Теребовлянского района.
  • 2 – жители Тернопольского района.
  • 1 – житель Бережанского района.
  • 1– житель Зборовского района.

77 % людей, которые заболели COVID-19 в области - это люди в возрасте 30-65 лет.

В Тернополе коронавирусом заболело 10 человек. Под наблюдением 233 контактные лица и 563 человека, прибывших из-за границы.

В Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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