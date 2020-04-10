В Тернополе количество смертей от COVID-19 выросло до пяти
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
По информации заместителя директора Тернопольского областного лабораторного центра Владимира Паничева в Тернопольской области 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 из них – летальные.
- 131 – жители Монастырисского района (2 – летальных).
- 19 – жители Залещицкого района (2– летальных).
- 13 – жители Козовского района (1 – летальный).
- 10 – жители города Тернополя.
- 8 – жители Кременецкого района.
- 4 – жители Бучацкого района.
- 4 – жители Подгаецкого района.
- 3 – жители Теребовлянского района.
- 2 – жители Тернопольского района.
- 1 – житель Бережанского района.
- 1– житель Зборовского района.
77 % людей, которые заболели COVID-19 в области - это люди в возрасте 30-65 лет.
В Тернополе коронавирусом заболело 10 человек. Под наблюдением 233 контактные лица и 563 человека, прибывших из-за границы.
В Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.
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