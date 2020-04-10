В Тернополе количество смертей от COVID-19 выросло до пяти

В области подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом

Фото иллюстративное

В области подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

По информации заместителя директора Тернопольского областного лабораторного центра Владимира Паничева в Тернопольской области 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 из них – летальные.

131 – жители Монастырисского района (2 – летальных).

19 – жители Залещицкого района (2– летальных).

13 – жители Козовского района (1 – летальный).

10 – жители города Тернополя.

8 – жители Кременецкого района.

4 – жители Бучацкого района.

4 – жители Подгаецкого района.

3 – жители Теребовлянского района.

2 – жители Тернопольского района.

1 – житель Бережанского района.

1– житель Зборовского района.

77 % людей, которые заболели COVID-19 в области - это люди в возрасте 30-65 лет.

В Тернополе коронавирусом заболело 10 человек. Под наблюдением 233 контактные лица и 563 человека, прибывших из-за границы.

В Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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