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08 квітня 2020, 13:55 8

У Луцьку хворих на COVID-19 медиків лікуватимуть за кошти міського бюджету

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08 квітня 2020, 13:55 8
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У Луцьку депутати міської ради вирішили виділити з місцевого бюджету кошти на лікування медиків, інфікованих коронавірусом
У Луцьку депутати міської ради вирішили виділити з місцевого бюджету кошти на лікування медиків, інфікованих коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на volynua.com. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії міськради.

Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук наголосив, що у Луцьку вперше в Україні буде запроваджено своєрідне страхування для працівників медичної галузі Луцька міського і обласного підпорядкування, які захворіли на коронавірус.

"Ми бачимо, що станом на 7 квітня, з 34 волинян було інфіковано коронавірусом 20 медиків, а це майже 60%. Тому, сьогодні в таких умовах ми маємо подбати про тих, хто надаватиме допомогу хворим на коронавірус", – зазначив Ігор Поліщук.

Депутати вирішили виділити 500 тисяч гривень в межах субвенції, наданої обласному бюджету, для інфекційної лікарні на ці потреби. При цьому визначили, що гранична вартість лікування для легкої та середньої форми коронавірусу – 10 тисяч гривень, для важкої – до 20 тисяч гривень.

З його слів з того, що було задекларовано урядом, а саме безкоштовні медикаменти для лікування COVID-19 не надійшли, і коли вони будуть в області поки що невідомо.

Станом на 8 квітня на Волині зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 .

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