З поліцією і спецназом: херсонця з підозрою на коронавірус довелося госпіталізувати примусово

У Херсоні медикам довелося викликати на допомогу поліцію, щоб госпіталізувати хворого з підозрою на COVID-19

У Херсоні медикам довелося викликати на допомогу поліцію, щоб госпіталізувати хворого з підозрою на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.

На позачерговій сесії Херсонської облради, яка відбулася в середу, 8 квітня, директор департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко розповів про подію .

Так, близько 1:00 8 квітня до "швидкої" Херсонської області надійшов виклик - на погане самопочуття скаржився хлопець. Приїхала швидка допомога, медики були екіпіровані в захисні костюми. Молодий чоловік приїхав з Польщі. Їхати в лікарню він відмовився - буквально выпихал медиків з квартири. Довелося викликати другий екіпаж швидкої допомоги, теж у захисних костюмах.

"З поліцією, спецназом, його відвезли в інфекційну лікарню, там лікують", - розповів Короленка.

Загалом кількість інфікованих у Херсонській області становить 15 чоловік (два нових випадки зафіксовано вчора). Інфікованими є дві медпрацівниці 46 і 43 років з Голопристанського району р. і города Олешки, які раніше контактували з хворими з підтвердженим діагнозом коронавіруса.

За словами голови ОДА Юрія Гусєва, на момент виявлення вони перебували на самоізоляції, почувають себе задовільно.

У зв'язку з тим, що в Генічеську відсутні нові випадки захворювання серед населення протягом 14 днів, на виїздах з міста вирішили прибрати блокпости.

9 стаціонарних та 1 мобільний карантинний блокпост в області продовжують функціонувати.

За інформацією керівництва міста, інфікована пацієнтка з Генічеська почуває себе добре, не має симптомів хвороби і чекає негативний результат ПЛР-тесту на виявлення коронавіруса.

Нагадаємо, що в Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668.