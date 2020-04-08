З поліцією і спецназом: херсонця з підозрою на коронавірус довелося госпіталізувати примусово
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.
На позачерговій сесії Херсонської облради, яка відбулася в середу, 8 квітня, директор департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко розповів про подію .
Так, близько 1:00 8 квітня до "швидкої" Херсонської області надійшов виклик - на погане самопочуття скаржився хлопець. Приїхала швидка допомога, медики були екіпіровані в захисні костюми. Молодий чоловік приїхав з Польщі. Їхати в лікарню він відмовився - буквально выпихал медиків з квартири. Довелося викликати другий екіпаж швидкої допомоги, теж у захисних костюмах.
"З поліцією, спецназом, його відвезли в інфекційну лікарню, там лікують", - розповів Короленка.
Загалом кількість інфікованих у Херсонській області становить 15 чоловік (два нових випадки зафіксовано вчора). Інфікованими є дві медпрацівниці 46 і 43 років з Голопристанського району р. і города Олешки, які раніше контактували з хворими з підтвердженим діагнозом коронавіруса.
За словами голови ОДА Юрія Гусєва, на момент виявлення вони перебували на самоізоляції, почувають себе задовільно.
У зв'язку з тим, що в Генічеську відсутні нові випадки захворювання серед населення протягом 14 днів, на виїздах з міста вирішили прибрати блокпости.
9 стаціонарних та 1 мобільний карантинний блокпост в області продовжують функціонувати.
За інформацією керівництва міста, інфікована пацієнтка з Генічеська почуває себе добре, не має симптомів хвороби і чекає негативний результат ПЛР-тесту на виявлення коронавіруса.
Нагадаємо, що в Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668.
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