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Олександра Василенко
журналіст
02 квітня 2020, 11:38 15

COVID-19 на Полтавщині: нові випадки та як почуваються хворі

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02 квітня 2020, 11:38 15
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Станом на 2 квітня у Полтавській області відомо про 5 випадків інфікування людей коронавірусом
Станом на 2 квітня у Полтавській області відомо про 5 випадків інфікування людей коронавірусом

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію РНБО.

Під підозрою ще 34 людини. Пацієнтів, які б на сьогодні подолали недугу, поки немає. Так само, як не зафіксовано у Полтавській області й летальних випадків.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив про два нових підтверджених випадки інфікування в місті. Це 55-річна містянка та її 76-річна матір. Жінки відчули себе зле 24 березня. Їх госпіталізували до інфекційної лікарні Кременчука. Експрес-тести показали негативний результат, але лабораторне дослідження підтвердило наявність в організмах жінок COVID-19. Відомо, 55-річна хвора спілкувалася у побуті зі своїм братом, який 10 березня повернувся з Угорщини. Ймовірно, що чоловік інфікувався під час поїздки сам і заразив сестру та матір.

Нагадаємо, що 27 березня стало відомо про перший випадок COVID-19 у Полтавській області. У Кременчуці госпіталізували 75-річну жінку з попереднім діагнозом "пневмонія”.

Також вдалося встановити "нульового” носія коронавірусу. Це молода жінка, яка нещодавно повернулася із Польщі. На самопочуття не скаржилася, але перебувала на самоізоляції у зв'язку з інфікуванням 69-річної матері.

1 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив про позитивний експрес-тест на коронавірус у однорічної дитини та про 13 підозр на інфікування "китайським” вірусом.

Як писали RegioNews раніше, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.


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