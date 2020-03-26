У Тернополі 24 апарати штучної вентиляції легень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
У лікарнях Тернополя 24 апарати штучної вентиляції легень. Ще кілька апаратів везуть з-за кордону.
Медики Тернополя забезпечені засобами захисту на 30 днів. Місто замовляє додатково захисні костюми, аби мати запас.
Прізвища хворих на коронавірус, а також адреси їхнього проживання не розголошуються. Згідно із законом України оприлюднювати персональні дані без згоди людини – заборонено. За це передбачена адміністративна відповідальність.
У разі підозри на коронавірусну інфекцію необхідно звертатися на "гарячу лінію" оперативного штабу - 098 441 59 81.
Усі охочі допомогти можуть зареєструватись у формі https://bit.ly/2QsPMcq.
Нагадаємо, на Тернопільщині виявлено 15 випадків захворювання на COVID-19, серед них 5 медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації.
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