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26 березня 2020, 13:02 4

У Тернополі 24 апарати штучної вентиляції легень

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26 березня 2020, 13:02 4
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Медичні працівники міста забезпечені засобами захисту на 30 днів
Фото із сторінки Тернопільського штабу
Медичні працівники міста забезпечені засобами захисту на 30 днів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

У лікарнях Тернополя 24 апарати штучної вентиляції легень. Ще кілька апаратів везуть з-за кордону.

Медики Тернополя забезпечені засобами захисту на 30 днів. Місто замовляє додатково захисні костюми, аби мати запас.

Прізвища хворих на коронавірус, а також адреси їхнього проживання не розголошуються. Згідно із законом України оприлюднювати персональні дані без згоди людини – заборонено. За це передбачена адміністративна відповідальність.

У разі підозри на коронавірусну інфекцію необхідно звертатися на "гарячу лінію" оперативного штабу - 098 441 59 81.

Усі охочі допомогти можуть зареєструватись у формі https://bit.ly/2QsPMcq.

Нагадаємо, на Тернопільщині виявлено 15 випадків захворювання на COVID-19, серед них 5 медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації.

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