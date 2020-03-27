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27 березня 2020, 18:11 4

Правоохоронці на Вінниччині покарали пенсіонера за фейк про COVID-19

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27 березня 2020, 18:11 4
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У Вінницькому районі співробітники поліції покарали чоловіка за фейки про коронавірус
У Вінницькому районі співробітники поліції покарали чоловіка за фейки про коронавірус

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

11 березня 65-річний житель одного з сіл Вінницького району на своїй сторінці у соцмережі Facebook поширив неправдиву інформацію про розповсюдження пандемії COVID-19.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол. Його звинувачують у поширенні неправдивої інформації.

Як писали RegioNews раніше, через неправдиву інформацію про своє інфікування COVID-19 мешканка Ніжина відповість перед законом.


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