Правоохоронці на Вінниччині покарали пенсіонера за фейк про COVID-19

У Вінницькому районі співробітники поліції покарали чоловіка за фейки про коронавірус

У Вінницькому районі співробітники поліції покарали чоловіка за фейки про коронавірус

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

11 березня 65-річний житель одного з сіл Вінницького району на своїй сторінці у соцмережі Facebook поширив неправдиву інформацію про розповсюдження пандемії COVID-19.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол. Його звинувачують у поширенні неправдивої інформації.

Як писали RegioNews раніше, через неправдиву інформацію про своє інфікування COVID-19 мешканка Ніжина відповість перед законом.