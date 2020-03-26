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26 марта 2020, 13:02 4

В Тернополе 24 аппараты искусственной вентиляции легких

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26 марта 2020, 13:02 4
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Медицинские работники города обеспечены средствами защиты на 30 дней
Фото со страницы Тернопольского штаба
Медицинские работники города обеспечены средствами защиты на 30 дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

В больницах Тернополя 24 аппараты искусственной вентиляции легких. Еще несколько аппаратов везут из-за границы.

Медики Тернополя обеспечены средствами защиты на 30 дней. Город заказывает дополнительно защитные костюмы, чтобы иметь запас.

Фамилии больных на коронавирус, а также адреса их проживания не разглашаются. Согласно закону Украины обнародовать персональные данные без согласия человека запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

В случае подозрения на коронавирусную инфекцию необходимо обращаться на "горячую линию" оперативного штаба - 098 441 59 81.

Все желающие помочь могут зарегистрироваться в форме https://bit.ly/2QsPMcq.

Напомним, в Тернопольской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, среди них 5 медиков. Медсестра с Монастырисского района в реанимации.

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