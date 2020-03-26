В Тернополе 24 аппараты искусственной вентиляции легких
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
В больницах Тернополя 24 аппараты искусственной вентиляции легких. Еще несколько аппаратов везут из-за границы.
Медики Тернополя обеспечены средствами защиты на 30 дней. Город заказывает дополнительно защитные костюмы, чтобы иметь запас.
Фамилии больных на коронавирус, а также адреса их проживания не разглашаются. Согласно закону Украины обнародовать персональные данные без согласия человека запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.
В случае подозрения на коронавирусную инфекцию необходимо обращаться на "горячую линию" оперативного штаба - 098 441 59 81.
Все желающие помочь могут зарегистрироваться в форме https://bit.ly/2QsPMcq.
Напомним, в Тернопольской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, среди них 5 медиков. Медсестра с Монастырисского района в реанимации.
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