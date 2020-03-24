Были на одних похоронах: на Тернопольщине второй случай заражения коронавирусом

В Тернопольской области лабораторно подтвержден второй случай COVID-19 - мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание

Фото: facebook

В Тернопольской области лабораторно подтвержден второй случай COVID-19 - мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание

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