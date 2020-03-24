Были на одних похоронах: на Тернопольщине второй случай заражения коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
"В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте.
"Заболели одновременно. Что свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции", - уточнили в центре.
Поэтому людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендовали самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 21 марта первым человеком, который заболел коронавирусом Сovid-19 в Тернопольской области оказался священник, у которого большая семья.
В Тернополе введена чрезвычайная ситуация. С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области
В Тернополе установили пункты пропуска. С 23 марта установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19.
В Тернополе приостановили движение общественного транспорта, будут курсировать спецрейсы.
В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары. Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором".
- 13:12 24 марта В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов
- 13:09 24 марта Во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками
- 13:03 24 марта В Житомире обнаружили еще один случай заражения COVID-19
- 13:02 24 марта В Кропивницком волонтеры устроили антикоронавирусную акцию
- 12:58 24 марта Стали известны результаты теста на коронавирус топ-чиновника "Нафтогаза"
- 12:58 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ