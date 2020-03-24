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24 марта 2020, 08:42 30

Были на одних похоронах: на Тернопольщине второй случай заражения коронавирусом

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24 марта 2020, 08:42 30
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В Тернопольской области лабораторно подтвержден второй случай COVID-19 - мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание
Фото: facebook
В Тернопольской области лабораторно подтвержден второй случай COVID-19 - мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте.

"Заболели одновременно. Что свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции", - уточнили в центре.

Поэтому людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендовали самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

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Напомним, 21 марта первым человеком, который заболел коронавирусом Сovid-19 в Тернопольской области оказался священник, у которого большая семья.

В Тернополе введена чрезвычайная ситуация. С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области

В Тернополе установили пункты пропуска. С 23 марта установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19.

В Тернополе приостановили движение общественного транспорта, будут курсировать спецрейсы.

В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары. Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором".


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