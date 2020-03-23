В Тернополе приостановили движение общественного транспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
С сегодняшнего дня в Тернополе будут осуществляться специальные перевозки для работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранителей и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина.
На транспорте будет табличка "Специальные перевозки" с красным крестом, они будут курсировать с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 20:30.
Воспользоваться спецрейсами можно при наличии удостоверения и медицинской маски.
"Через несколько дней для работников вышеуказанных учреждений мы разработаем проездные для пользованием спецтранспортом, - рассказывает начальник управления транспортных сетей и связи Олег Витрук. - Медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат проездные билеты, которые будут давать право на бесплатный проезд".
О дате возобновления работы общественного транспорта сообщат дополнительно.
Напомним, в Ужгороде остановили общественный транспорт с 20 марта 2020 года.
В Ивано-Франковске транспорт отменили, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе остановили движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.
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