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23 березня 2020, 10:08 83

Будемо саджати картоплю: МОЗ назвав ймовірні терміни локалізації коронавірусу в Україні

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23 березня 2020, 10:08 83
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Україна зможе локалізувати поширення коронавірусу до травневих свят
Фото: cardio.org.ua
Україна зможе локалізувати поширення коронавірусу до травневих свят

Як передає RegioNews, про це заявив напередодні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець в ефірі "112 Україна".

За його словами, такий результат можливий, якщо буде достатньо тест-систем.

"Наскільки я розуміюсь, на картоплі, то це буде в травні. І якщо буде локалізована ця інфекція і якщо буде тестування людей, які не переносники, то ми будемо саджати картоплю", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що це можна здійснити, якщо діяти жорсткими методами.

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Нагадаємо, також Ємець заявляв, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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