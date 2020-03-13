Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса

Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса

Тесты на коронавирус. Фото: Львовский городской совет

Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу городского главы Сергея Надала в Facebook.

Председатель записал видеообращение к жителям с просьбой соблюдать элементарные требования безопасности в условиях ситуации, которая сложилась через коронавирус. Кроме того сообщил, что Тернопольский городской совет закупил тест-системы для выявления COVID-19.

"Эти тесты - единственный способ выявить коронавирус у человека. Мы приняли решение самостоятельно закупать их для нужд Тернопольской общины, чтобы в случае подтверждения заболевания, медики могли оказать своевременное лечение и снизить скорость предполагаемого распространения вируса", - говорится в обращении.

Напомним, в Тернополе выделили 2,5 миллиона гривен на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

Сегодня Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус. 25 тестов передадут городской клинической больнице скорой помощи.

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