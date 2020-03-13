17:23  13 марта
Украина в Минске подписала акт капитуляции
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 17:55 6

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 17:55 6
Читайте також українською мовою
Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса
Тесты на коронавирус. Фото: Львовский городской совет
Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу городского главы Сергея Надала в Facebook.

Председатель записал видеообращение к жителям с просьбой соблюдать элементарные требования безопасности в условиях ситуации, которая сложилась через коронавирус. Кроме того сообщил, что Тернопольский городской совет закупил тест-системы для выявления COVID-19.

"Эти тесты - единственный способ выявить коронавирус у человека. Мы приняли решение самостоятельно закупать их для нужд Тернопольской общины, чтобы в случае подтверждения заболевания, медики могли оказать своевременное лечение и снизить скорость предполагаемого распространения вируса", - говорится в обращении.

Напомним, в Тернополе выделили 2,5 миллиона гривен на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

Сегодня Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус. 25 тестов передадут городской клинической больнице скорой помощи.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавірус тернопіль
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 17:37
В Тернополе выделили 2,5 миллиона на противодействие распространения COVID-19
13 марта 2020, 17:28
Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за рубежа
13 марта 2020, 17:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 17:37
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Виктор Таран
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »