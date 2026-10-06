Удар по багатоповерхівці у Сумах: постраждали троє людей
Кількість постраждалих внаслідок удару реактивного БпЛА по багатоповерхівці у Сумах зросла
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.
Травми отримали троє людей: 16-літній хлопець та дві жінки 46 та 27-ми років.
Стан усіх нетяжкий, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 6 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у 10-поверхівку у Зарічному районі Сум. Удар припав на простір між 3 і 4 поверхами.
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