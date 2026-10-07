Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара вражеского БПЛА погиб 40-летний мужчина, а 43-летняя женщина получила ранение. Еще пять человек – 16-летний парень, девочки 7 и 14 лет, а также две женщины 27 и 46 лет – пострадали от попадания беспилотника в многоэтажный дом.

Кроме того, в результате удара по двору травмирована 57-летняя женщина. В больницу также обратились двое жительниц (53 и 69 лет), которые получили ранения во время предварительных обстрелов 2 октября.

В Свеской громаде из-за попадания дрона погиб 51-летний мужчина, а 33-летняя женщина обратилась за помощью из-за травм от предыдущей атаки 4 октября.

В Середино-Будской громаде после попадания БпЛА в дом ранен 41-летний мужчина, а еще один 61-летний местный житель обратился к медикам из-за последствий минометных обстрелов 5 октября.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 982 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.