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07 жовтня 2026, 07:23

РФ атакувала Запорізьку область: загинув чоловік, ще шестеро людей поранені

07 жовтня 2026, 07:23
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 982 удари по 52 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.

Ворог спрямував одну ракету по Запоріжжю. Також окупанти здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю та низці населених пунктів області.

Крім того, російські військові атакували область 810 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Ще 149 артилерійських ударів припали по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 78 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, російські військові протягом 6 жовтня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів дронами 11 людей отримали поранення.

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