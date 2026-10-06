РФ атакувала Суми: удар поблизу ТРЦ - є загибла
Увечері росіяни вдарили по Ковпаківському районі Сум. Ворог атакував дроном
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає RegioNews.
Удар стався поблизу торговельного центру. На той момент там знаходились люди. На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Ще двоє жителів дістали поранення.
Екстрені служби вже працюють на місці удару.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.
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