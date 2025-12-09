08:50  09 грудня
09 грудня 2025, 10:41

Удар по Сумщині: частина міста та району залишилася без світла

09 грудня 2025, 10:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Частина Сум і Сумського району залишилися без світла внаслідок російського масованого удару по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, мета таких ударів очевидна – позбавити людей світла та тепла, створити психологічний тиск і тривогу, виснажити громаду.

Григоров додав, що частину дронів вдалося збити. Проте масовані хвилі атак здатні проривати будь-який захист – це сувора реальність війни.

Наразі на Сумщині діє оперативний енергетичний штаб. Енергетики, комунальні бригади та аварійні служби працюють у посиленому режимі.

Критична інфраструктура перебуває на резервному живленні, а пункти незламності готові приймати людей.

Нагадаємо, росіяни увечері 8 грудня масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у місті Суми.

Як відомо, у листопаді на Сумщині зафіксовано понад 1500 ворожих ударів, серед яких 318 керованих авіабомб, 205 атак ударних БпЛА та 8 ракетних ударів.

