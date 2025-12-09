Російські удари залишили без світла 5 200 абонентів у Запорізькому районі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, через це без світла залишаються 5 200 абонентів у Запорізькому районі.

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вночі 9 грудня російські військові здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибиті вікна та двері, пошкоджена покрівля.