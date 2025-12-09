Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 84 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

