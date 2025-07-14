У Сумах після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа

фото: ДСНС Сумщини

У неділю, 14 липня, російські війська здійснили чергову атаку на Суми. Ворожі безпілотники вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури, що спричинило часткове руйнування нежитлової будівлі та масштабну пожежу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вогонь охопив як внутрішні приміщення, так і покрівлю будівлі.

До гасіння залучили спеціальну техніку, зокрема обладнання для роботи на висоті. Пожежу гасили одночасно з кількох напрямків, що ускладнювалося умовами руйнування.

Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Сумщині російський дрон вдарив по медиках під час евакуації пораненого.