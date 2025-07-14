08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
00:25  14 липня
На Харківщині бригада "Помста" знищила танки окупантів
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 09:03

У Сумах після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа

14 липня 2025, 09:03
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

У неділю, 14 липня, російські війська здійснили чергову атаку на Суми. Ворожі безпілотники вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури, що спричинило часткове руйнування нежитлової будівлі та масштабну пожежу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вогонь охопив як внутрішні приміщення, так і покрівлю будівлі.

До гасіння залучили спеціальну техніку, зокрема обладнання для роботи на висоті. Пожежу гасили одночасно з кількох напрямків, що ускладнювалося умовами руйнування.

Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Сумщині російський дрон вдарив по медиках під час евакуації пораненого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Суми ДСНС БПЛА атака російська армія
Російські війська вбили жителя Херсонщини, поранені 6 цивільних
14 липня 2025, 08:50
Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровщині: поранені 3 цивільних, серед них — діти
14 липня 2025, 08:13
Атака дронів на Полтавщину: поранено людину, пошкоджено будинки
14 липня 2025, 07:52
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 росіян та понад 100 одиниць ворожої техніки
14 липня 2025, 11:05
На Київщині з водойми дістали тіло невідомого чоловіка
14 липня 2025, 10:55
Росія обстріляла Харківщину: є поранені, загиблий та знищене пшеничне поле
14 липня 2025, 10:48
Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
14 липня 2025, 10:37
В Україні розслідували майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби
14 липня 2025, 10:29
Білоруський вертоліт збив російський безпілотник, який летів в Україну
14 липня 2025, 10:21
Росіяни атакували Миколаїв "шахедами": виникла масштабна пожежа
14 липня 2025, 10:15
У Києві чоловіки для знайомої "вибивали" зарплату сокирою та пістолетом
14 липня 2025, 09:56
Вночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників
14 липня 2025, 09:45
До Києва прибув спецпредставник США: про що говоритимуть з владою
14 липня 2025, 09:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »