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14 липня 2025, 14:40

Росіяни втретє поцілили по Сумській громаді: поранено людину, пошкоджено медзаклад

14 липня 2025, 14:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 14 липня, російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) втретє вдарив по Сумській громаді, на цей раз поціливши у медичний заклад

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина поранена.

Будівля медичного закладу зазнала пошкоджень. Наслідки атаки зʼясовують.

Нагадаємо, сьогодні у Сумській громаді російський дрон також влучив у навчальний заклад, є поранені.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумщини. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще десятеро осіб зазнали поранень.

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