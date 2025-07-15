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15 липня 2025, 04:35

Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині

15 липня 2025, 04:35
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фото: ДПСУ
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити російських загарбників на Курському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями українські дронарі знищили:

  • командний пункт противника;
  • 10 укриттів;
  • три бліндажі;
  • два мінометних розрахунки,
  • квадроцикл, камеру відеоспостереження;
  • виносну антену пілотів FPV-дронів.

"Ворог завжди під постійним прицілом, від операторів-прикордонників йому не сховатися! Підрозділ РУБпАК "Прайм" — надійний щит України!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян на Харківщині.

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