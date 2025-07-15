Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити російських загарбників на Курському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Днями українські дронарі знищили:
- командний пункт противника;
- 10 укриттів;
- три бліндажі;
- два мінометних розрахунки,
- квадроцикл, камеру відеоспостереження;
- виносну антену пілотів FPV-дронів.
"Ворог завжди під постійним прицілом, від операторів-прикордонників йому не сховатися! Підрозділ РУБпАК "Прайм" — надійний щит України!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян на Харківщині.
За день українські військові ліквідували понад 1100 росіянВсі новини »
14 липня 2025, 12:55За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 росіян та понад 100 одиниць ворожої техніки
14 липня 2025, 11:05У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень
14 липня 2025, 04:35
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
На Прикарпатті троє туристок заблукали в горах
15 липня 2025, 03:30Підприємці Запоріжжя сплатили майже 100 мільйонів за алкоголь та тютюн
15 липня 2025, 03:00У HBO показали перше фото "нового" Гаррі Поттера
15 липня 2025, 02:40Кидалась товарами та агресивно поводилась: у Дніпрі жінка влаштувала "шоу" в супермаркеті
15 липня 2025, 02:20Буде постачання зброї для захисту наших людей: Зеленський поговорив з генсеком НАТО
15 липня 2025, 01:50Трагедія на Житомирщині: у ставку втопився рибалка
15 липня 2025, 01:35У Запорізькій області росіяни намагались прорватися в бік Кам’янського
15 липня 2025, 00:50У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину
15 липня 2025, 00:30У Дніпрі підліток під час рибалки знайшов снаряд
14 липня 2025, 23:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить