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У ОВА розповіли про наслідки удару по Сумщині. На території місцевого університету скрізь уламки скла

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, три російські дрони поцілили по одному з найбільших університетів області. Росіяни цілили свідомо по навчальному закладі. Внаслідок ворожої атаки 19-річний студент отримав поранення.

Увечері до лікарні звернулась також 18-річна дівчина. У неї гостра реакція на стрес. При цьому на території університету пошкоджені корпуси, вибиті вікна, скрізь уламки скла.

"Надаємо необхідну підтримку, працюємо над ліквідацією наслідків атаки. Усі служби задіяні. Опрацьовується питання підсилення безпеки навчальних закладів", - кажуть в ОВА.

Нагадаємо, вранці 14 липня російський безпілотник атакував Сумську область. Повідомлялось про поранених та пошкоджені будівлі.