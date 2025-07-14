Росія атакувала Сумщину: троє загиблих, серед поранених – 7-річна дитина
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще десятеро осіб зазнали поранень
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
- Середино-Будська громада
Росіяни обстріляли громаду з реактивних систем залпового вогню. Поранено місцевого жителя, 1974 року народження.
- Сумська громада
Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1969 року народження. Поранення отримали троє мирних мешканців: 1967, 1998 і 1971 років народження.
- Новослобідська громада
Через удари FPV-дронів постраждали двоє чоловіків — 1953 та 1961 року народження.
- Шосткинська громада
Росія застосувала ударні БпЛА. Загинули двоє чоловіків — 1970 та 1975 р.н.
Поранено чотирьох людей: дві жінки та чоловік 1995 року народження, а також дитина 2018 р.н.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий приватний будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено мотоблок, нежитлові будівлі;
- у Шосткинській громаді пошкоджено близько 30 багатоповерхових, приватних і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.
Повітряна тривога в області тривала 16 годин 40 хвилин.
Нагадаємо, вчора ввечері, 13 липня, окупаційна армія РФ вдарила по Миколаєву безпілотниками. Внаслідок "прильотів" виникла масштабна пожежа.