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14 липня 2025, 11:11

Росія атакувала Сумщину: троє загиблих, серед поранених – 7-річна дитина

14 липня 2025, 11:11
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фото: ДСНС Сумщини
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще десятеро осіб зазнали поранень

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

  • Середино-Будська громада

Росіяни обстріляли громаду з реактивних систем залпового вогню. Поранено місцевого жителя, 1974 року народження.

  • Сумська громада

Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1969 року народження. Поранення отримали троє мирних мешканців: 1967, 1998 і 1971 років народження.

  • Новослобідська громада

Через удари FPV-дронів постраждали двоє чоловіків — 1953 та 1961 року народження.

  • Шосткинська громада

Росія застосувала ударні БпЛА. Загинули двоє чоловіків — 1970 та 1975 р.н.
Поранено чотирьох людей: дві жінки та чоловік 1995 року народження, а також дитина 2018 р.н.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий приватний будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено мотоблок, нежитлові будівлі;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено близько 30 багатоповерхових, приватних і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин 40 хвилин.

Нагадаємо, вчора ввечері, 13 липня, окупаційна армія РФ вдарила по Миколаєву безпілотниками. Внаслідок "прильотів" виникла масштабна пожежа.

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