Росія обстріляла Харківщину: є поранені, загиблий та знищене пшеничне поле
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє мирних жителів, ще одна людина загинула
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік. У селі Грушівка Кіндрашівської громади — 58-річний та 79-річний чоловіки.
У селі Вільхуватка загинув 46-річний чоловік внаслідок вибуху невідомого предмета.
Окупанти застосували різні типи озброєння: 1 ракета (попередньо), 7 керованих авіабомб (КАБ), 4 дрони Shahed, 4 дрони "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія" та 4 FPV-дрони.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- Харківський район — приватний будинок у селі Козача Лопань;
- Куп'янський район — житлові будинки, автомобіль, горіла пшениця на полі в селі Шевченкове;
- Берестинський район — пожежа на полі в селі Красне.
Нагадаємо, 14 липня російські війська атакували на Суми. Ворожі безпілотники вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Спалахнула масштабна пожежа.