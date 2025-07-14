Росіяни атакували Миколаїв "шахедами": виникла масштабна пожежа
Вчора ввечері, 13 липня, окупаційна армія РФ вдарила по Миколаєву безпілотниками. Внаслідок "прильотів" виникла масштабна пожежа
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Масштабне займання на складському приміщенні харчової промисловості гасили 25 вогнеборців та сім спецавтомобілів.
"Площа гасіння склала 3500 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Сумах через атаку безпілотників спалахнула масштабна пожежа.
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