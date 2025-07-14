Россия атаковала Сумщину: трое погибших, среди раненых – 7-летний ребенок
За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах. В результате атак погибли трое мирных жителей, еще десять человек получили ранения
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
- Середино-будская община
Россияне обстреляли общину из реактивных систем залпового огня. Ранен местный житель, 1974 года рождения.
- Сумское общество
В результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1969 года рождения. Ранения получили трое мирных жителей: 1967, 1998 и 1971 годов рождения.
- Новослободская община
Из-за ударов FPV-дронов пострадали двое мужчин — 1953 и 1961 года рождения.
- Шосткинская община
Россия применила ударные БПЛА. Погибли двое мужчин - 1970 и 1975 г.р.
Ранены четыре человека: две женщины и мужчина 1995 года рождения, а также ребенок 2018 г.р.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине поврежден жилой частный дом;
- в Сумской общине поврежден мотоблок, нежилые здания;
- в Шосткинской общине повреждено около 30 многоэтажных, частных и нежилых построек. Разрушен объект гражданской инфраструктуры.
Продолжается ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.
Воздушная тревога в области длилась 16 часов 40 минут.
Напомним, вчера вечером, 13 июля, оккупационная армия РФ ударила по Николаеву беспилотниками. В результате "прилетов" возник масштабный пожар.