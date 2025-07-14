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14 июля 2025, 11:11

Россия атаковала Сумщину: трое погибших, среди раненых – 7-летний ребенок

14 июля 2025, 11:11
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фото: ГСЧС Сумщины
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За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах. В результате атак погибли трое мирных жителей, еще десять человек получили ранения

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

  • Середино-будская община

Россияне обстреляли общину из реактивных систем залпового огня. Ранен местный житель, 1974 года рождения.

  • Сумское общество

В результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1969 года рождения. Ранения получили трое мирных жителей: 1967, 1998 и 1971 годов рождения.

  • Новослободская община

Из-за ударов FPV-дронов пострадали двое мужчин — 1953 и 1961 года рождения.

  • Шосткинская община

Россия применила ударные БПЛА. Погибли двое мужчин - 1970 и 1975 г.р.
Ранены четыре человека: две женщины и мужчина 1995 года рождения, а также ребенок 2018 г.р.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Середино-Будской общине поврежден жилой частный дом;
  • в Сумской общине поврежден мотоблок, нежилые здания;
  • в Шосткинской общине повреждено около 30 многоэтажных, частных и нежилых построек. Разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Продолжается ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.

Воздушная тревога в области длилась 16 часов 40 минут.

Напомним, вчера вечером, 13 июля, оккупационная армия РФ ударила по Николаеву беспилотниками. В результате "прилетов" возник масштабный пожар.

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