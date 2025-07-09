У Кривому Розі 24-річного хлопця забили до смерті у власній квартирі: підозрюваний навіть не намагався втекти
Поліція розслідує жорстоке побиття, яке призвело до загибелі молодого чоловіка
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент трапився увечері 5 липня в одній із квартир, розташованій у Центрально-Міському районі міста. За даними слідства, між двома знайомими виник конфлікт, у результаті якого один із них жорстоко побив іншого.
Під час сварки підозрюваний наніс потерпілому численні удари, від яких той зазнав важких тілесних ушкоджень. Медикам не вдалося врятувати чоловіка - він помер на місці. Як з’ясували правоохоронці, обидва учасники інциденту були однолітками, їм по 24 роки.
Поліцейські оперативно затримали нападника. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд вже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, зокрема, що саме стало його причиною. У разі доведення вини затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима.