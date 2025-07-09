Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився увечері 5 липня в одній із квартир, розташованій у Центрально-Міському районі міста. За даними слідства, між двома знайомими виник конфлікт, у результаті якого один із них жорстоко побив іншого.

Під час сварки підозрюваний наніс потерпілому численні удари, від яких той зазнав важких тілесних ушкоджень. Медикам не вдалося врятувати чоловіка - він помер на місці. Як з’ясували правоохоронці, обидва учасники інциденту були однолітками, їм по 24 роки.

Поліцейські оперативно затримали нападника. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд вже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, зокрема, що саме стало його причиною. У разі доведення вини затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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