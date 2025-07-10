В одному з районів Києва застрелили людину
Вранці 10 липня у Голосіївському районі столиці сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинув чоловік
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
На місці вбивства правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
"Всі обставини події встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок в Деснянському районі Києва у власній автівці застрелили чоловіка. Поліція встановила особу вбитого, пошуки стрілка продовжуються.
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