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08 липня 2025, 08:25

Смертельна стрілянина в Києві: чоловіка вбили у власному авто

08 липня 2025, 08:25
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фото: Поліція Києва
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Вранці 8 липня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Деснянському районі столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що близько 7:00 до припаркованого на вулиці автомобіля, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий, здійснив постріл зі зброї та втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, столичного главку, працівники карного розшуку та кінологи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині в одному із житлових комплексів сталася стрілянина. Куля влучила у вікно квартири, де на той момент перебували мама з маленькою дитиною.

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