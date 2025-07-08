Смертельна стрілянина в Києві: чоловіка вбили у власному авто

фото: Поліція Києва

Вранці 8 липня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Деснянському районі столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що близько 7:00 до припаркованого на вулиці автомобіля, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий, здійснив постріл зі зброї та втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, столичного главку, працівники карного розшуку та кінологи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині в одному із житлових комплексів сталася стрілянина. Куля влучила у вікно квартири, де на той момент перебували мама з маленькою дитиною.