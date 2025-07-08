Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка розшукують
Поліція Києва встановила особу вбитого вранці у вівторок в Деснянському районі Києва чоловіка, пошуки стрілка продовжуються
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Зазначається, що вбитим виявився – 48-річний місцевий мешканець.
За інформацією джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, вбитий чоловік – цивільний, займався підприємницькою діяльністю.
Поліція продовжує працювати на місці події.
Тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.
Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, близько 7:00 у Десянському районі Києва сталася стрілянина. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.