Фото: поліція Дніпропетровської області

У селі Томаківської громади на Дніпропетровщині поліція затримала 37-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 5 липня. За попередньою інформацією, між господарем будинку та його гостем виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичне протистояння.

Під час конфлікту підозрюваний наніс 56-річному чоловікові численні удари руками та ногами. Потерпілого госпіталізували, однак попри зусилля медиків врятувати його не вдалося - він помер у лікарні від отриманих травм. Після побиття зловмисник залишив місце події.

Правоохоронцям вдалося встановити особу нападника. Ним виявився місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

7 липня слідчі офіційно повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима.