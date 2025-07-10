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10 июля 2025, 08:59

КАБы, дроны, ракеты: Россия атаковала 36 населенных пунктов Сумщины

10 июля 2025, 08:59
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили 75 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области ранены мирные жители.

Так, в Юнаковской общине в результате артобстрела ранен местный житель (1961 г.р.). В Недригайловской общине пострадали 3 гражданских лица.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Новослободской общине поврежден частный жилой дом;
  • в Сумской общине объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Середино-Будской общине повреждены частные дома;
  • в Эсманьской общине уничтожен автомобиль;
  • в Белопольской общине поврежден частный дом;
  • в Буринской общине повреждено нежилое помещение;
  • в Недригайловской общине повреждено нежилое помещение, 21 домохозяйство, 7 частных автомобилей.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 30 минут.

Напомним, в течение суток войска РФ нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак пострадали двое мирных жителей.

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