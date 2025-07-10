КАБы, дроны, ракеты: Россия атаковала 36 населенных пунктов Сумщины
За прошедшие сутки российские войска совершили 75 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области ранены мирные жители.
Так, в Юнаковской общине в результате артобстрела ранен местный житель (1961 г.р.). В Недригайловской общине пострадали 3 гражданских лица.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Новослободской общине поврежден частный жилой дом;
- в Сумской общине объекты гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской общине повреждены частные дома;
- в Эсманьской общине уничтожен автомобиль;
- в Белопольской общине поврежден частный дом;
- в Буринской общине повреждено нежилое помещение;
- в Недригайловской общине повреждено нежилое помещение, 21 домохозяйство, 7 частных автомобилей.
Воздушная тревога в области длилась 15 часов 30 минут.
Напомним, в течение суток войска РФ нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак пострадали двое мирных жителей.