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У ніч на 8 липня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили два безпілотники типу "Shahed 131/136". Ворог атакував Веснянську громаду, внаслідок чого у селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка. Стан постраждалого на ранок стабільно важкий

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Окрім того, за його словами, в результаті обстрілу виникли пожежі двох дачних будинків та сухої трави, які оперативно ліквідували.

Раніше, 7 липня, Миколаївський район зазнав артилерійських обстрілів та кількох атак FPV-дронами Куцурубської громади. Через це поза селом Солончаки та в селі Дмитрівка виникли пожежі сухої трави, а в Дмитрівці також пошкоджено дах магазину та лінію електропередач. Всі пожежі ліквідовані, постраждалих немає.

Окрім того, 7 липня ворог тричі атакував дронами типу FPV, а вночі 8 липня ще одним ударом вдарив по акваторії Очаківської громади — без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 8 липня під час чергової атаки російських безпілотників у Миколаєві пролунали вибухи. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа в передмісті.