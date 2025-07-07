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07 липня 2025, 07:30

Росіяни вбили молодого тракториста поблизу Берислава

07 липня 2025, 07:30
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Сьогодні вранці, 7 липня, російські загарбники завдали удару по околицях Берислава на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув тракторист

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 04:30 ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на трактор, що рухався поблизу Берислава.

"Від отриманих травм загинув 35-річний водій техніки", – йдеться в повідомленні.

За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, російські війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Через ворожу атаку загинув місцевий мешканець.

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обстріли окупанти дрон жертва Херсонська область трактор вибухівка Берислав
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