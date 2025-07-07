Росіяни вбили молодого тракториста поблизу Берислава

ілюстративне фото: ДСНС України

Сьогодні вранці, 7 липня, російські загарбники завдали удару по околицях Берислава на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув тракторист

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 04:30 ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на трактор, що рухався поблизу Берислава.

"Від отриманих травм загинув 35-річний водій техніки", – йдеться в повідомленні.

За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, триває досудове розслідування.